Bad Bunny fala espanhol e rebate críticas sobre Super Bowl

O cantor começou relatando que acaba de encerrar uma turnê de 31 shows

Estadão Conteúdo

Bad Bunny falou a respeito das críticas que recebeu após ter sido anunciado como cantor do intervalo da próxima edição do Super Bowl, um dos eventos de mais prestígio e repercussão da TV e dos esportes nos Estados Unidos. Ele abordou o tema durante um monólogo no Saturday Night Live, exibido pela NBC, na noite de sábado, 4.

O cantor começou relatando que acaba de encerrar uma turnê de 31 shows, fazendo algumas piadas sobre o fato envolvendo suas danças e colegas do elenco do SNL. Em determinado momento, tocou no assunto.

"Vocês talvez não saibam, mas eu vou fazer o show do intervalo do Super Bowl. E estou muito feliz. Acho que todos estão felizes com isso - até mesmo a Fox News", disse, fazendo referência à rede de notícias norte-americana, da qual alguns comentaristas foram críticos à sua escolha.

Foi exibido, então, um breve vídeo com uma montagem de palavras desconexas ditas por apresentadores diferentes formando a frase: "Bad Bunny é meu músico favorito e deve ser o próximo presidente".

O cantor retomou o assunto anterior, ainda no idioma inglês: "Falando sério, eu estou muito animado em estar no Super Bowl, e sei que as pessoas ao redor do mundo todo também estão...". Neste momento, Bad Bunny passou a falar em espanhol, sendo ovacionado pela plateia.

"... Especialmente todos os latinos do mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, que têm trabalhado para abrir portas. Mais que um mérito meu, um mérito de todos, demonstrando que nossa marca e nossa contribuição a esse país, ninguém nunca poderá tirar ou apagar."

Após a fala em espanhol, voltou ao inglês: "E, se você não entendeu o que eu disse, você tem quatro meses para aprender!".

Quando será o Super Bowl 2025?

O Super Bowl está previsto para ocorrer no dia 8 de fevereiro de 2026, na cidade de Santa Clara, na Califórnia.

Desde 2019, a NFL honra um contrato com a empresa Roc Nation, de Jay-Z, que tem um acordo para selecionar os artistas que se apresentam.

Nos últimos anos, foram escolhidos Jennifer López, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher e Kendrick Lamar.

Entenda a polêmica envolvendo Bad Bunny no Super Bowl

O cantor Bad Bunny recentemente anunciou que sua turnê não passaria pelos Estados Unidos, uma vez que tem medo que seus fãs sejam vítimas de agentes de imigração no país.

O fato irritou parte de grupos conservadores e de apoiadores do presidente Donald Trump. Eles criticam o fato de um artista que se nega a cantar no país e tenha suas letras predominantemente em espanhol seja o escolhido para a posição de destaque no evento.

