Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Com quase dez anos de carreira solo, Joelma já ultrapassou a marca de 600 milhões de visualizações no YouTube. Os números reforçam seu alcance massivo e a conexão direta com o público em todas as regiões do país.

Além do desempenho expressivo em vídeo, Joelma também se destaca no Youtube Music, onde acumula quase 4 milhões de ouvintes mensais, mantendo-se entre os nomes mais populares da música nacional. Entre as músicas mais tocadas estão “Maridos e Esposas”, “Voando pro Pará” e “Passe de Mágica" - essa última, uma parceria com João Gomes.

Com uma carreira marcada por hits, turnês concorridas e forte presença nas redes, Joelma reafirma seu protagonismo como uma das artistas mais influentes do Brasil, atravessando gerações e ampliando, a cada lançamento, o impacto de sua obra no ambiente digital.