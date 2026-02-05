Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

O Liberal
fonte

Joelma Mendes tem cerca de 30 anos de trajetória e mais de 20 milhões de álbuns vendidos. (Anderson Torres)

Com quase dez anos de carreira solo, Joelma já ultrapassou a marca de 600 milhões de visualizações no YouTube. Os números reforçam seu alcance massivo e a conexão direta com o público em todas as regiões do país.

Além do desempenho expressivo em vídeo, Joelma também se destaca no Youtube Music, onde acumula quase 4 milhões de ouvintes mensais, mantendo-se entre os nomes mais populares da música nacional. Entre as músicas mais tocadas estão “Maridos e Esposas”, “Voando pro Pará” e “Passe de Mágica" - essa última, uma parceria com João Gomes.

VEJA MAIS

image Joelma é destaque principal do 'Domingão com Huck'; confira!
A cantora paraense é destaque na programação da Globo neste domingo.

image VÍDEO: Wanessa Camargo fala sobre homenagem a Joelma no Domingão com Huck e declara ser fã
Cantora destacou naturalidade da artista paraense e repercussão positiva da performance

image VÍDEO: Joelma divide o palco com Rolon Ho e Thais Sousa no Domingão com Huck
Campeões da Dança dos Famosos integram o balé da cantora no programa que vai ao ar no domingo (1/2)

Com uma carreira marcada por hits, turnês concorridas e forte presença nas redes, Joelma reafirma seu protagonismo como uma das artistas mais influentes do Brasil, atravessando gerações e ampliando, a cada lançamento, o impacto de sua obra no ambiente digital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Joelma
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

parceria

Andreas Kisser, do Sepultura, faz participação em novo álbum de Bruce Dickinson

O brasileiro foi convidado para fazer uma participação no registro em que toca percussão

03.02.26 15h38

MÚSICA

Grammy 2026: confira a lista completa dos principais vencedores da premiação

O artista Kendrick Lamar conquistou sete prêmios em diferentes categorias e se consagrou como o maior vencedor da noite

02.02.26 17h57

Músico diz que foi 'muso' de Roberto Carlos em 'As Canções que Você Fez Pra Mim'

29.01.26 19h12

dinossauro do metal

Dave Mustaine, líder do Megadeth, pode seguir em carreira solo após fim da banda

O tema de um álbum solo foi trazido à tona e o músico relembrou quando teve vontade de gravar um trabalho sem o Megadeth pela primeira vez

29.01.26 14h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

CULTURA

No Altas Horas, Liah Soares aposta em look inspirado no Arraial do Pavulagem

Cantora paraense participa do programa especial com o tema “Grito de Folia”

05.02.26 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda