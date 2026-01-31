Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Wanessa Camargo fala sobre homenagem a Joelma no Domingão com Huck e declara ser fã

Cantora destacou naturalidade da artista paraense e repercussão positiva da performance

Hannah Franco

A cantora Wanessa Camargo comentou abertamente sobre a homenagem que fez à paraense Joelma no quadro “Batalha do Lip Sync”, exibido no Domingão com Huck, durante participação no SuperPop, da RedeTV!, na última quarta-feira (28). Em entrevista, Wanessa destacou que a escolha foi motivada pelo respeito e carinho à artista e aproveitou para criticar interpretações exageradas de Joelma feitas por outros famosos.

“Às vezes fazem a Joelma muito caricata, exagerada. E eu quis fazer como eu acho que ela é: muito natural”, afirmou a cantora, ressaltando a responsabilidade de representar uma artista com um dos fandoms mais fortes do país.

Apesar de não ter vencido a disputa no programa dominical, Wanessa disse que ficou satisfeita com a repercussão: “Recebi muitos elogios dos fãs e da própria Joelma. Aí eu falei: tudo bem não ter ganhado. Eu ganhei o elogio da Joelma, tá tudo ganho”.

Durante a conversa, Wanessa também destacou Joelma como referência pessoal: “A Joelma é uma, por exemplo”, declarou.

.
