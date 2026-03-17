Flávio Venturini faz show em Belém e se rende ao filhote com tucupi na Estação: 'Me deliciando'

O cantor Flávio Venturini esteve em Belém na última semana para participar de um show gratuito no Teatro Margarida Schivassapa, dentro da programação que celebra os 40 anos da Fundação Cultural do Pará (FCP). Além da apresentação, o artista aproveitou a passagem pela capital paraense para explorar a culinária local.

VEJA MAIS

Intérprete do clássico “Todo Azul do Mar”, o músico visitou a Estação das Docas, um dos principais pontos gastronômicos e turísticos da cidade. Por lá, experimentou um dos pratos típicos da região: filhote acompanhado de arroz de jambu ao molho de tucupi.

A experiência foi compartilhada com os seguidores nas redes sociais no domingo (15). “Me deliciando da culinária paraense”, escreveu o cantor na legenda da publicação, que mostra o momento da refeição.