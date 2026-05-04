Vini Jr apaga post com Virginia e aumenta rumores de crise

O jogador Vini Jr apagou, nesta segunda-feira (4), uma publicação ao lado da influenciadora Virginia Fonseca após cerca de cinco horas no ar. A atitude chamou atenção nas redes sociais e ampliou os rumores de uma possível crise no relacionamento.

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Mais cedo, o atleta do Real Madrid havia compartilhado, nos stories do Instagram, um momento descontraído com Virginia. No registro, os dois apareciam próximos, cantando juntos a música “Peaches”, de Justin Bieber. A exclusão do conteúdo, no entanto, mudou o rumo da repercussão e passou a gerar comentários entre seguidores do casal.

Reações nas redes sociais aumentam especulações

Após a publicação ser apagada, internautas passaram a comentar sobre o possível significado da atitude. Parte dos seguidores interpretou o gesto como um sinal como uma possível tentativa de reconciliação sem sucesso por parte do jogador.

Também chamou atenção o fato de Virginia não ter compartilhado o conteúdo publicado por Vini Jr, o que foi observado por seguidores e alimentou ainda mais as teorias.

Virginia mantém rotina e faz publicação reflexiva

Mesmo com a repercussão, Virginia Fonseca seguiu ativa nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (4), a influenciadora publicou momentos antes de sair para a apresentação de Dia das Mães da filha, Maria Flor.

Ela também compartilhou uma mensagem com tom reflexivo sobre recomeços, destacando a importância da fé diante de novos ciclos.

Rumores começaram no fim de semana

As especulações sobre uma possível crise tiveram início no fim de semana, quando seguidores perceberam mudanças no comportamento da influenciadora nas redes sociais. Conhecida por interagir com frequência nas publicações de Vini Jr, Virginia passou a não comentar ou curtir conteúdos recentes do jogador, o que gerou estranhamento entre fãs.

Além disso, registros da influenciadora em eventos com amigos nos últimos dias também contribuíram para o aumento das teorias. Apesar disso, a assessoria de Virginia negou qualquer problema no relacionamento e informou que não há conhecimento de término.