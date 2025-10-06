'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Os boatos de affair entre a influenciadora Vírginia Fonseca e Vini Jr aumentam a cada dia. A presença da empresária no jogo do Real Madrid, time do atacante Vini Jr., no sábado, 04/10, chamou atenção e só reforçou os rumores. A famosa esteve no Santiago Bernabéu, em Madrid, e ainda apareceu com uma camiseta com o nome do jogador.

Mas o que de fato "roubou a cena" na web foi o pronunciamento que a equipe do jogador fez. Durante a partida, surgiram boatos de que Vini teria feito um gol em homenagem a Virginia. Todavia, a equipe se pronunciou ao portal LeoDias e contou que, na verdade, o famoso mandou uma mensagem para um amigo, que está passando poralguns problemas sérios de saúde. "Wesley, para ti, te amo", disse ele para a câmera.

O pronunciamento da assessoria de Vini Jr deu o que falar e dividiu opiniões entre os internautas: "A Virginia não tem um amigo para dizer que ela está passando vergonha", debochou uma internauta. "Que humilhação, a equipe desmentindo em minutos", afirmou outro.

Virginia já viajou para Madrid pela terceira vez em menos de um mês. Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)