Saiba quem são os paraenses da Casa de Vidro do BBB 26

Marciele Albuquerque e Ricardinho Freestyle estão na disputa para entrar no Big Brother Brasil 26. Eles foram anunciados na primeira casa de vidro durante o Big Day, nesta sexta-feira (9), que são entre os concorrentes da Região Norte.

Além deles estão na dispusta, Livia e Brigido. As vagas são disputadas entre homens e mulheres, ou seja, os paraenses disputam com os manauaras.

VEJA MAIS

O voto do público é realizado no gshow e já está aberto. É necessário fazer um cadastro. O voto é ilimitado. Ao final da votação, um brother e uma sister de cada Casa de Vidro serão selecionados para entrar no BBB 26, totalizando dez Pipocas.

Quem são os paraenses que podem entrar no BBB 26?

Marciele Albuquerque

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. Passou por dificuldades quando mais nova, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar. Com gosto pela dança, sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, avalia ela, que conta ainda ser uma pessoa controladora, com tendência a liderança. Nas horas vagas, gosta de ir a cachoeiras e aproveitar o tempo com amigos e família.

Ricardinho Freestyle

Natural de Belém do Pará, Ricardinho tem 27 anos e vive hoje em São Paulo, capital. Formado em Educação Física, trabalha como atleta profissional de futebol freestyle e é influenciador digital. Viveu parte da infância com os avós, de quem sempre recebeu grande ajuda. Apaixonado por esportes, aos 13 anos começou a se destacar em competições na modalidade e pouco depois conquistou seu primeiro patrocínio. Graças ao trabalho, já esteve em 22 países e foi reconhecido pelo Guiness World Records por suas habilidades. É bicampeão mundial de futebol freestyle, tendo recebido os títulos em 2017 e 2019. Sua grande inspiração é o surfista Gabriel Medina.