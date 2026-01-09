Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Garantido x Caprichoso no BBB 26: Lívia (Amazonas) e Marciele (Pará) representam bois de Parintins

Engajadas politicamente, defensoras da natureza, dos povos originários e de outras causas importantes: ou Marciele Albuquerque (Caprichoso) ou Lívia Christina (Garantido) estará presente no BBB 26.

Enderson Oliveira
fonte

Lívia Christina (Garantido) é de Parintins e Marciele Albuquerque (Caprichoso) nasceu no Pará, mas reside em Manaus há quase duas décadas. (Imagem: Reprodução/ Instagram)

O sucesso de Isabelle Nogueira no BBB 24 e a força do Festival de Parintins garantiram mais uma participação femininas na edição do BBB 26. Isto porque os bois Caprichoso e Garantido contam com representantes na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26. Uma delas será ou Marciele Albuquerque ou Lívia Christina.

Casas de Vidro estão sendo instaladas em shoppings centers nas cinco regiões do Brasil, sendo uma delas no Sumaúma Parking Shopping, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Apesar das discussões, Marciele e Lívia continuam suas publicações habituais nas redes sociais.

Lívia Christina: a tradição de Parintins e ícone da diversidade de gênero

Natural da Baixa do São José, Lívia Christina possui uma trajetória com o Boi Garantido, iniciada por meio do Garantido Show Parintins. Sua dedicação a tornou candidata ao posto de Porta-Estandarte, posição que disputou por dois anos.

Atualmente, Lívia é consagrada como Rainha do Folclore, integrando o grupo de mulheres que defenderam este item no Festival. Ela possui um relacionamento sério com Inalda Garcia há mais de 10 anos e sempre faz questão de afirmar sua origem e sua identidade de gênero.

Marciele Albuquerque: paraense-manauara e ícone midiático do Boi Caprichoso

Com ascendência indígena Munduruku, Marciele Albuquerque tem 32 anos é natural de Juruti, no Pará. É dançarina e digital influencer e há mais de 16 anos mora em Manaus, sendo reconhecida pela sua participação na cultura amazonense.

Ela é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins, cargo que ocupa há dez anos. Solteira, Marciele entra na Casa de Vidro do Norte, do BBB 26, disposta a mostrar sua cultura e personalidade.

A influenciadora trabalha com algumas organizações e é ativista. Filha mais velha de quatro irmãos, ela vem de uma família unida e humilde.

Com perfis semelhantes, para quem vai sua torcida?

