Boi Garantido é campeão da 58ª edição do Festival de Parintins, chegando ao seu 33º título

O Boi Garantido consagrou-se campeão da 58ª edição do Festival Folclórico de Parintins, realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho, alcançando seu 33º título histórico. Com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, o bumbá vermelho reafirmou sua ligação profunda com as raízes populares, caboclas, quilombolas e indígenas da Amazônia, emocionar o público e os jurados com um espetáculo vibrante e carregado de simbolismo.

Notas das noites

Garantido fechou a primeira noite com 0,2 ponto à frente do Caprichoso.

Garantido: 419,8

Caprichoso: 419,6

Na segunda noite, o Garantido manteve vantagem de 0,2 ponto à frente do Caprichoso.

Garantido: 419,5

Caprichoso: 419,3

A pontuação que deu a vitória ao Garantido, ficou:

Garantido: 1.259

Caprichoso: 1.257,9

O que o Garantido mostrou no Bumbódromo?

O tema foi anunciado em outubro de 2024 e tem como base o famoso slogan criado nos anos 1980 por Paulinho Faria — eterno apresentador do Garantido — que inspira a cada nova temporada e reforça a identidade do boi como representante legítimo do povo amazonense.

O espetáculo exaltou a cultura regional com toadas marcantes, coreografias impactantes e a performance enérgica dos levantadores de toada, marujada e itens de palco, todos envolvidos na narrativa do boi da Baixa da Xanda.

A Comissão de Artes do bumbá, composta por nomes como o coreógrafo Gandhi Tabosa, o diretor musical Enéas Dias e a liderança indígena Izabel Cristine Munduruku, foi elogiada por trazer diversidade e representatividade ao espetáculo

A vitória do Garantido reforça sua posição histórica no festival, com 33 títulos conquistados desde sua primeira vitória em 1966. Este triunfo consolida o boi vermelho como o mais premiado, simbolizando a preferência popular e o reconhecimento técnico pelas toadas, cenário, evolução e criação artística.