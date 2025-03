Quais as toadas do Boi Garantido para o Festival de Parintins 2025? Veja e ouça aqui!

A expectativa é grande para as toadas que vão embalar o Boi-Bumbá Garantido no 58º Festival Folclórico de Parintins, que ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de junho. Com o tema "Boi do Povo, Boi do Povão", os perrechés prometem emocionar a galera com um repertório que celebra a tradição, a resistência e a identidade cultural amazônica.

As toadas são a alma do festival e desempenham um papel fundamental na grandiosidade do espetáculo. Elas não apenas embalam os rituais e coreografias no Bumbódromo, mas também traduzem a essência do Boi da Baixa da Xanda, exaltando a força dos povos amazônicos, como caboclos, quilombolas e indígenas.

Desde o último domingo (23 de março), algumas toadas já começaram a ser divulgadas oficialmente pelo Garantido. Veja:

Há várias outras versões demo, mas que ainda não foram anunciadas como "oficiais" pelo maior campeão de Parintins. Confira algumas:

Raça e tradição

O slogan "O Boi do Povão", criado por Paulinho Faria nos anos 1980, reforça essa conexão do Garantido com suas raízes populares. A cada nova edição do festival, as toadas não só embalam os torcedores, mas também perpetuam a história e a cultura do Amazonas.

Com um espetáculo que promete ser vibrante e emocionante, o Boi Garantido chega ao festival reafirmando sua posição como o mais querido do povão. Agora, resta aguardar para conhecer as versões oficiais de todas as toadas que vão marcar mais um capítulo dessa história apaixonante.