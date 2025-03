O que é Perrechéologia? Entenda o termo da toada que deve ser um dos hits do Festival de Parintins

Em Parintins, onde a cultura se entrelaça com a alma do povo, nos últimos meses nasceu um novo "conceito" que busca traduzir a essência do torcedor encarnado, isto é, do Boi Garantido: Perrechéologia.

Mais do que uma simples palavra, trata-se de um sentimento, um estudo da emoção, a ciência de ser perreché – aquele que carrega no peito a paixão pelo Boi Garantido e pela tradição do Festival Folclórico da Ilha Tupinambarana.

Lançada oficialmente no último domingo (23 de março), a expressão dá nome a uma das grandes toadas do álbum "Boi do Povo, Boi do Povão", composta por Jaércio Curuatá, Bruno Bulcão, Nazira Marques e Alessandra Reis. A toada transforma em versos a vivência dos torcedores que vibram, pulam e se arrepiam ao ver o Boi da Baixa do São José tomar conta do Bumbódromo.

"Tudo depois dessa noite vai ser diferente

Tem sabor Garantido nesse pirão de gente"

VEJA MAIS

Na lógica de ser perreché, a batucada vibra no peito, os pés seguem o compasso do tambor, e a emoção transborda.

"Foi no tremor batucada do meu boi

Feito criança mergulhado na doçura

Eu vou pra Baixa tomar banho de cultura"*

Ser perreché não é apenas torcer pelo Garantido, é sentir na pele a intensidade do festival, é saber que cada batida do tambor tem o poder de unir corações, tecendo um tapete encarnado de fantasia e ancestralidade.

"Quando meu boi pula, eu pulo

Quando meu boi gira, eu giro

Corações entrelaçados

Eu vou apofiar com o Garantido, olha o boi..."

A Perrechéologia não se explica, se sente. É o calor da arena, o brilho no olhar, o arrepio ao ouvir o primeiro toque da toada. É um estudo que não precisa de teoria. Apenas de emoção.