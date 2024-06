Bois gays de Parintins: conheça o Boi Boiola e o Boi Rasgadinho, representantes LGBTQIAPN+

Você sabia que Parintins possui dois famosos bois, mas que não são Garantido e nem Caprichoso? Isto mesmo.

Os Boi Rasgadinho e Boi Boiola são símbolos importantes de Parintins, cidade no interior do Amazonas. Além dos bois Garantido e Caprichoso, que fazem a disputa no Festival Folclórico de Parintins, Rasgadinho e Boiola abrilhantam a cultura amazonense com representatividade LGBTQIAPN+. A importância é tamanha, inclusive nessa sexta-feira, 28 de junho, em é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ e também se inicia o Festival na "Ilha da Magia", no Amazonas.

Conheça o Boi Rasgadinho

O Boi-Bumbá Rasgadinho foi criado em 2010 e é sucesso em Parintins (Reprodução)

Em 2010, o Boi Rasgadinho iniciou suas atividades. Um grupo de amigos, que alugava a quadra da Escola João Bosco para jogar vôlei, começou a incluir brincadeiras e danças de bumbás famosos nas atividades. O movimento foi crescendo e logo se tornou uma festa. Shirley Marinho, vice-presidente do Rasgadinho, contou ao Portal Amazônia que, no início, o grupo não era assumido e, por isso, agia de forma sigilosa.

“Para frequentar as festas do Rasgadinho, as pessoas precisavam receber um convite e não era permitido o uso de telefones dentro da chácara. Afinal, algumas pessoas não eram assumidas para a sociedade”, relatou Shirley.

Com o decorrer do tempo, os membros assumiram a sexualidade e logo foi realizada a primeira festa oficial do Rasgadinho. Diferente dos demais bumbás, ele não possui uma estrutura corporal, apenas a cabeça. O corpo do “miolo do boi” (como é chamado aquele que conduz o bumbá), é coberto com uma espécie de macacão.

Diferente dos outros bois, o bumbá Rasgadinho não possui a estrutura corporal carregada pelo "miolo do boi" (Reprodução)

O Boi Rasgadinho possui lábios carnudos rosados, bochechas maquiadas e olhos pintados com tons de roxo e lilás, além de cílios avantajados e uma borboleta na testa. “Tudo surgiu de uma brincadeira, que evidencia a luta da comunidade LGBTQIAPN+. Os bumbás da diversidade são leves e divertidos”, falou Shirley.

Conheça o Boi Boiola

O Boi-Bumbá Boiola foi o primeiro boi representante LGBTQIAPN+ em Parintins (Reprodução)

O Boi Boiola surgiu há 20 anos, no dia 04 de março de 2004. O bumbá foi criado por Tarcísio Gonzaga, como uma festa particular entre amigos, mas logo se expandiu para uma celebração maior.

“Ele tem um espírito familiar muito forte e a gente vem trazendo essa característica. Isso reflete em nossos itens, por exemplo. Não fizemos concurso pra definir quem serão os representantes do boi. Escolhemos a pessoa pelo seu comportamento e comprometimento com a causa LGBTQIAPN+”, disse Tarcísio ao Portal Amazônia.

Com a cor rosa vibrante em sua pele, o Boi Boiola tem lábios carnudos, uma flor na testa, cílios longos e laços nos cornos. A inspiração dos lábios do bumbá vem da atriz Angelina Jolie, enquanto sua maquiagem forte é baseada em drag queens.

A cor rosa é a principal do Boi-Bumbá Boiola (Reprodução)

Tarcísio declarou que o boi é como uma esperança para aqueles que lidam com a realidade de ser LGBTQIAPN+: “O Boiola é a nossa essência. Quando a gente se percebe gay, um novo mundo é nos apresentado. Um mundo cor de rosa, onde sonhamos com coisas boas e um príncipe encantado. Porém, quando a gente cresce, percebe que as coisas não são desse jeito.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor em Oliberal.com)