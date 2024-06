Festival de Parintins 2024 vai passar na Globo? Veja horários e onde assistir

O Festival de Parintins deste ano ocorre nos dias 28, 29 e 30 de junho e sendo o maior festival folclórico a céu aberto do mundo, foi disputado pela TV Globo , ao notar a força da população do Amazonas e de todos os fãs e torcedores dos Bois, que se espalham pelo país e em junho, lotam a 'Ilha da Magia'.

Assim, como ocorre há anos, a emissora de televisão A Crítica, de Manaus, cobrirá todos os três dias do 57° evento folclórico no município de Parintins. No Instagram, a TV A Crítica publicou a ordem das apresentações dos bois Caprichoro e Garantido deste ano:

TRANSMISSÃO ON-LINE

Quem não tem televisão ou está fora de casa ainda poderá assistir ao Festival de Parintins, pois a TV A Crítica vai transmitir o evento pelo seu canal no Youtube, como tradicionalmente faz todos os anos. As apresentações oficiais começam 21h30 (horário de Belém). Além disso, as passagens de som realizadas nos dias de apresentação também serão transmitidas ao vivo, por volta de 18h (horário de Belém), mantendo o padrão que já ocorre há vários anos.

Veja também:

COMUNICADO DA TV GLOBO

"A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento. A Globo continua interessada em exibir nas suas diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento. A riqueza cultural da região esteve sempre presente na programação da Globo, seja através da cobertura local, na beleza de suas histórias e cenários representados na dramaturgia ou pelos artistas e personalidades presentes em programas, musicais e realities.

A formalização do nosso interesse tinha como objetivo integrar o Festival de Parintins ao portfólio de grandes transmissões da Globo, palco das principais festas culturais e populares brasileiras. O evento continuará presente na cobertura nacional do jornalismo da Globo e da Rede Amazônica."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)