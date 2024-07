Aos giros e tecnomelody, paraense 'Amanda do Hot' viraliza e diverte web

A paraense "Amanda do Hot Completo", que viralizou em 2022 pelo jeito único de vender seu lanche em que "a salsicha pula para fora do pão", voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, a influenciadora, natural do bairro do Jurunas, em Belém, caiu no gosto dos internautas ao dançar, aos incontáveis giros, um tecnomelody em um barco de passeio.

Além do "caquiado" da influenciadora, a música que toca ao fundo também chamou atenção. A faixa que Amanda aparece dançando é um remix de um ponto à Maria Padilha, chamado "Copo de Veneno", um funk proibidão e a música 'Last Night", do cantor Diddy - sample do tecnomelody "Faz o S", da Banda AR 15.

O viral é bastante utilizado no X (antigo Twitter), onde os usuários incrementam o vídeo em suas publicações e acumulam milhares (e até milhões) de visualizações ao vídeo de Amanda.

Quem é Amanda?

Amanda é uma mulher trans que viralizou em 2022 após a influenciadora Leona Vingativa divulgar em suas redes sociais a barraca de vendas de comidas da Amandinha, como também é conhecida. Os bordões “salsicha que pula para fora do pão”, “suco de goiabe” e “quer um completo?” grudaram na boca dos paraenses e chamaram atenção até de artistas nacionais, como Pabllo Vittar. De lá para cá, Amanda ganhou mais de 120 mil seguidores.

Pabllo Vittar interagindo com Amanda do Hot (Reprodução/Instagram)

Na época, Amanda conversou com a Redação Integrada de O Liberal e disse que, apesar das dificuldades, nunca pensou em desistir do negócio. “Eu ficava na chuva, a sombrinha voava, eu ia me esconder ali para baixo, mas eu nunca perdia a minha alegria e a brincadeira de atender todo mundo do mesmo jeito, de limpar a boca dos clientes, porque via cada um deles como ouro. Só comigo, na minha cabeça, eu pensava: ‘Vou segurar essa pessoa’”, conta, ao ressaltar que seu maior objetivo sempre foi mudar de vida.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)