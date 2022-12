‘Hot da Amandinha’: conheça a história da moradora do Jurunas que conquistou a web

Os bordões “salsicha que pula para fora do pão”, “suco de goiabe” e “quer um completo?” estão ganhando espaço dentro e fora da internet graças à “Amandinha dos hots”, uma paraense que tem conquistado o público com carisma e bom humor. No último domingo (11), ela viralizou após a influencer Leona Vingativa usar o seu perfil no Instagram para divulgar o trabalho da amiga. Desde então, a barraca simples instalada na Rua dos Caripunas, no bairro do Jurunas, não parou mais de receber clientes.

VEJA MAIS

Em menos de uma semana, Amanda, ou Amandinha, como é conhecida carinhosamente no bairro, saiu do anonimato para se tornar um dos maiores virais regionais da internet. O que contribuiu para o sucesso foi o jeito carinhoso e um tanto engraçado de atender os clientes e oferecer os produtos - salgados e doces - que vende.

Entre eles está o famoso “hot completo”, que leva molho de salsicha, purê de batata, salada de repolho roxo, temperos em conserva, maionese, ketchup e molho cheddar. E o que não falta são clientes pedindo o sanduíche, acompanhado de um bom suco de goiaba ou maracujá. Confira:

Em conversa com a Redação de O Liberal, Amanda contou que trabalha com lanches, antes vendidos na porta da casa onde mora e, agora, organizados em um mini carrinho de hot dog - presente do pai - sob uma tenda branca, na pracinha da rua. Mas, até então, o faturamento era muito baixo, pois pouquíssimas pessoas compravam.

Sonhando em crescer, mesmo diante das dificuldades, Amanda, que é é uma mulher trans de 29 anos, diz que nunca pensou em desistir, mesmo quando fazia somente três vendas por dia, o que lhe dava um ínfimo retorno de R$ 21. “No começo, eu botava só o carrinho e a mesinha, ninguém vinha gravar os vídeos e eu sempre pulando desse jeito, abanando os clientes, gritando... Mas devagarinho eu fui começando a cativar as pessoas, e aí vinha um, outro e mais outro”, disse.

“Eu ficava na chuva, a sombrinha voava, eu ia me esconder ali para baixo, mas eu nunca perdia a minha alegria e a brincadeira de atender todo mundo do mesmo jeito, de limpar a boca dos clientes, porque via cada um deles como ouro. Só comigo, na minha cabeça, eu pensava: ‘Vou segurar essa pessoa’”, conta, ao ressaltar que seu maior objetivo sempre foi mudar de vida.

Amanda contou que é a única responsável por preparar os lanches que vende. Além de fazer o molho do hot dog, ela também produz salada de repolho e purê de batata, que acompanham o cachorro-quente. Os docinhos e o pudim que são oferecidos junto com os salgados também são feitos por ela.

“O que eu mais gosto é de cozinhar. Assisto vídeos de receitas no YouTube e também gosto de pesquisar na internet, mas, procuro não colocar o mesmo nome. Por isso, meu pudim é feito com 'três caixas de leite condensado' e não só uma”, conta, fazendo uma brincadeira com o nome que deu à sobremesa.

Reconhecimento

Há menos de uma semana, Leona decidiu “dar aquela forcinha” à amiga e compartilhou um vídeo de Amanda montando o famoso “completo”. O conteúdo já tem mais de 32 mil visualizações. Mas o que a vendedora de hot dog não imaginava era que o vídeo teria tamanha repercussão e serviria de impulso para o tradicional lanche de rua se tornar uma verdadeira febre entre influencers e o público em geral.

“No dia que veio todo mundo, e eu não sabia que eles viriam, fiquei desesperada. Faltou pão e eu comecei a passar mal. Mas quando chegou a noite, não vou mentir, foi a coisa mais gratificante do mundo. Eu pensei comigo: 'Agora é que eu não vou desistir mesmo”, relatou Amanda, que em uma noite conseguiu vender mais de 70 hots dogs e faturar em torno de R$ 490.

O segredo para o sucesso? Amanda garantiu que é a "salsicha sair para fora do pão”. Mas há quem diga que é o sorriso que a vendedora não tira do rosto. Com o negócio “bombando” de verdade, ela só consegue pensar em agradecer a quem esteve ao lado dela desde o começo.

“Está todo mundo me apoiando, o povo da internet está me abraçando. Eu não acreditei no começo, porque eu nem mesmo tenho celular. Eu falei: ‘Leona, eu quero brincar, quero fazer o que gosto e seguir minha carreira vendendo hot dog’. Mas ela falou que eu tinha repercutido, que a Pabllo Vittar tinha comentando. É muito gratificante”, contou.

A vendedora de hot dog afirmou que tem novos planos para expandir o negócio. Amanda sonha em ter a sua lanchonete com tudo o que tem direito. Enquanto ainda não conseguiu realizar, ela segue buscando força em quem a apoiou nos momentos difíceis e também nos novos clientes que vieram com a publicação de Leona.