Tia Má e Leona Vingativa dançam carimbó no Ver-o-Peso

A atriz e digital influencer Maíra Azevedo, que ficou conhecida em todo o país com a personagem Tia Má nas redes sociais, está em Belém trabalhando com publicidade e aproveitando os pontos turísticos da capital paraense, neste sábado (19).

Tia Má divulgou em seus stories, no Instagram, imagens do céu de Belém e imagens dançando carimbó ao lado de Leona Vingativa, no mercado do Ver-o-Peso.

Em suas redes sociais, Tia Má trata de assuntos do cotidiano como relacionamento, trabalho, sexo, auto estima, empoderamento feminino e mecanismos de defesa contra as diversas formas de discriminação.