Leona Vingativa e Lupita Maravilha se enfrentam na 'Gaymada' em novo trabalho

A Copa do Mundo chegou e Leona Vingativa não poderia deixar de dar o seu recado com mais um trabalho cheio de referências, criatividade, luta pela causa LGBTQIA+ e cultura de periferia. “Let’s Go To Hexa” é o novo lançamento da artista, que vem acompanhado de um clipe em clima de disputa e humor, a "Gaymada", que faz referência à tradicional brincadeira "queimada" ou "cemitério". Na tarde desta quarta-feira (23) foi realizada a gravação e a equipe do Grupo Liberal acompanhou tudo de perto.

A previsão de lançamento do novo trabalho é para o próximo domingo (27), mas a equipe do Grupo Liberal já adianta um pouco de como será o novo hit da artista. A música aborda o Pajubá, dialeto conhecido no meio LGBTQIA+, nessa letra Leona aborda e relembra palavras muito conhecidas e outras nem tanto que farão o público se perguntar que língua exatamente ela está cantando.

VEJA MAIS

"Já tem um tempo que a gente vinha trabalhando na letra dessa música e a gente quis colocar o Pajubá, pois a gente não vê muito nas composições essa linguagem e eu gosto muito de tratar isso no meu trabalho, pois é mais uma forma das pessoas conhecerem ainda mais sobre a gente e o que a gente fala. Por exemplo, mulher, na nossa língua é mapô", explica Leona.

Leona explica que a ideia do novo trabalho surgiu a partir do pedido dos fãs, uma vez que ela é conhecida em fazer paródias e abordar questões atuais em suas produções. "Como estamos na copa do mundo e as pessoas começaram a pedir algo que abordasse esse momento, eu resolvi em promover a 'gaymada'", diz a artista.

O que é a queimada?

A queimada é uma brincadeira que faz parte da cultura das periferias de Belém e Leona destaca que é uma atividade praticada, com frequência, pelo público LGBTQIA+. "Nós que somos gays e trans adoramos brincar. A gente percebe que atualmente essa brincadeira de rua vem morrendo, mas quem assistir o clipe vai se identificar e vai lembrar de alguma partida que já tenha participado ou que já viu outras pessoas participarem", acrescenta a artista.

O clipe registra a disputa entre o time da Leona e da sua amiga e vizinha Lupita Maravilha. A adversária da artista disse que foi um prazer participar mais uma vez de um trabalho de Leona Vingativa, pois já tinha participado de um clipe que aborda o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

"Pra mim é sempre um prazer, pois além de amigas nós somos vizinhas. Ela vai representar o Jurunas e eu o Guamá. Esse trabalho, além de abordar a nossa cultura da periferia, também aborda um assunto muito sério que está sendo levantado nessa Copa de 2022, que é a homofobia. Portanto, é sempre bom participar de trabalhos e iniciativas que levantem questões sobre a nossa causa", avalia Lupita Maravilha.

Ainda sobre o cenário que a homofobia ganhou nessa copa do mundo, por conta do preconceito que existe no Catar contra o público LGBTQIA+, Leona Diz que é muito importante quebrar tabus e mostrar que a comunidade pode lutar pelos seus direitos. "Por meio do meu trabalho a gente vai quebrando e vencendo preconceitos. O objetivo é mostrar para as pessoas que somos seres humanos e que precisamos de oportunidades, precisamos dar as mãos. A gente não quer guerra, a gente só quer respeito", declara Leona.

“Let’s Go To Hexa” foi produzida por Will Love e tem composição de Renan Carmo, que também é produtor da artista. A nova música vem quase um ano depois do seu último single lançado, o “Endoida Caralh*” que foi gravado logo após sua participação no clipe da Anitta em Belém.