Edson, da dupla com Hudson, aparece 'banguela' e revela como perdeu o dente

O cantor Edson, da dupla com Hudson, apareceu na internet sem um dente. Ele revelou que o perdeu ao roer um osso de frango caipira a caminho de um show em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal, na última sexta-feira (30).

Em um vídeo feito pelo cantor Hudson, eles aparecem se divertindo com a situação. O artista chegou até a brincar que o show havia sido cancelado. Além disso, a equipe da dupla se divertiu bastante com o ocorrido.

Edson também não poupou gargalhadas e horas depois mostrou nas redes sociais que conseguiu fazer o procedimento para recolocar a prótese.