Gaby Amarantos estreia hoje reality que coloca cantores famosos, disfarçados, no meio do público

A cantora paraense Gaby Amarantos estreia nesta terça-feira (3), comandando o reality Karaoquem ao lado de Ed Gama. A partir das 18h30, a dupla estará no Multishow. O programa convida artistas famosos, que, disfarçados, se misturam ao público, antes de revelarem a verdadeira identidade e cantarem ao vivo.

Gravado em São Paulo, o reality conta com oito episódios. Supla, Pocah, Karol Conká e Wanessa Camargo estão entre os convidados que agitaram a noitada dos desavisados que estavam no rolê.

Vale lembrar, que Gaby já foi técnica do The Voice Kids e do The Voice Brasil, da Globo.