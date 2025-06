Alexandre Correa deve indenizar Edu Guedes em R$ 60 mil por acusação de traição

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar indenização de R$ 60 mil por danos morais ao chef de cozinha Edu Guedes, atual companheiro da comunicadora. A decisão foi divulgada nesta semana pelo colunista Rogério Gentile, do portal UOL.

O caso teve início após uma entrevista concedida em janeiro de 2024, em que Correa se autodenominou como “corno” e insinuou que o relacionamento entre Hickmann e Guedes teria começado quando ele ainda era casado com a apresentadora.

VEJA MAIS

Justiça entendeu que houve ofensa à honra

Segundo a ação, Edu Guedes negou a acusação e afirmou que a fala gerou "um verdadeiro linchamento público", com discursos de ódio tanto nas redes sociais quanto nas ruas. A defesa do chef alegou que o empresário o atribuiu um fato desonroso, com o objetivo de difamar e manchar sua imagem pública.

A sentença, assinada pelo juiz Guilherme Rocha Oliva, destacou que a fala de Correa não se limitou a um comentário pessoal, já que usou expressões ofensivas para sustentar a acusação de infidelidade.

“O fato de o réu se autodenominar de 'corno' em veículos de imprensa implica não só comentário autodepreciativo, mas também ofensivo ao autor do processo”, escreveu o magistrado.

O juiz ainda citou outro trecho da entrevista, em que Correa usou linguagem chula e de cunho sexual ao se referir à relação entre sua ex-mulher e Guedes.

Separação conturbada

A separação entre Ana Hickmann e Alexandre Correa foi formalizada no final de 2023, após a apresentadora registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Na época, Correa negou agressões e classificou o episódio como uma “situação isolada”.

A defesa de Correa argumentou que ele apenas expressou seus sentimentos e que não teve a intenção de ofender.