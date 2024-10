Edu Guedes manda indireta após Alexandre, ex de Ana Hickmann, perder eleição: 'Mané'

O chef de cozinha e apresentador Edu Guedes movimentou as redes sociais na noite do último domingo (6), ao fazer uma publicação que muitos internautas apontaram como uma indireta para Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann. Alexandre concorreu ao cargo de vereador em São Paulo, mas não conseguiu se eleger, obtendo apenas 2.246 votos. Após o resultado das eleições, Edu compartilhou uma foto que provocou burburinho entre os seguidores.

Em seus stories no Instagram, Edu Guedes postou a imagem de um leão ao lado de um gato da raça Sphynx, conhecida por não ter pelos, acompanhada da legenda: "Perdeu, mané". Apesar de não mencionar diretamente Alexandre, muitos seguidores enxergaram a mensagem como uma alfinetada ao empresário, ex-marido de Ana Hickmann, que tentava uma vaga na política.

Stories de Edu Guedes. (Reprodução/Instagram)

Alexandre Correa havia se filiado ao partido Avante no início de 2024, meses após o conturbado processo de divórcio com Ana Hickmann, que veio à tona no final de 2023. A separação aconteceu após a apresentadora acusar Alexandre de agressão. Alexandre negou as acusações inicialmente, mas depois assumiu ter cometido a agressão, voltando a negar os fatos posteriormente.

Além do divórcio, Alexandre tentou manter o controle de parte das empresas da ex-esposa, sendo acusado de falsificar sua assinatura, e envolveu-se em diversas disputas judiciais pela guarda do filho, Alexandre Junior. Entre os processos, ele chegou a acusar Ana de alienação parental.

Durante sua campanha eleitoral, Alexandre Correa afirmou que estava comprometido em lutar pelos "direitos dos homens" e promover uma "sociedade mais justa". Em suas redes sociais, ele prometeu que, se fosse eleito, enfrentaria "denúncias falsas da Lei Maria da Penha e casos de alienação parental".

Edu Guedes, que atualmente é noivo de Ana Hickmann, não voltou a se pronunciar sobre a postagem que gerou tantos comentários nas redes sociais.

