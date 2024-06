Alexandre Correa diz ter sido tratado como verme por Ana Hickmann e debocha de Edu Guedes

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, usou suas redes sociais para fazer comentários sobre um vídeo envolvendo a apresentadora e o atual namorado, Edu Guedes, na cama. Sem mencionar diretamente o nome de Hickmann, Correa declarou que não sente falta da ex e descreveu sua separação como um "livramento" em sua vida.

“Eu estou muito feliz sozinho. Eu não sinto a menor falta da outra parte. Foi um livramento que eu tive na vida. Eu fui muito maltratado, como um lixo, um verme, mas não tem importância”, disse o empresário.

Correa também mencionou o atual relacionamento da ex-esposa e comentou sobre como Ana trata bem seu novo companheiro, expressando sua “suposta” felicidade e torcida pelo casal.

Além disso, o empresário falou sobre Edu Guedes de maneira irônica, sugerindo que o chef de cozinha tem um histórico complicado em relacionamentos. E comentou que se Ana não tratar bem Edu, isso pode vir a se tornar um problema, fazendo referência ao passado amoroso do chef.

“Se ela não tratar bem esse rapaz, todo mundo sabe que ele tem um histórico bastante extenso. Ele não é muito bom de relacionamento, tem um vasto histórico de relacionamentos aí”, disse, rindo.