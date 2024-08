Equipe de Ana Hickmann se manifesta sobre saída da apresentadora da TV Record; veja

A equipe de Ana Hickmann se pronunciou, nesta segunda-feira (12/8), sobre o fato da apresentadora ter deixado a TV Record. Nos bastidores da emissora circulam boatos de que a direção da TV do Bispo Edir Macedo estaria "desconfortável" com a exposição do relacionamento entre a loira e o chef Edu Guedes. A informação foi divulgada pelo colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, e repercutida pela colunista Fabia Oliveira.

Porém, em comunicado ao Glow News, a equipe de Anna Hickmann defende que as informações divulgadas não passam de meras "especulações" e não têm procedência.

Ana Hickmann está na Record há duas décadas e, segundo Daniel Castro, a emissora não veria com bons olhos toda a publicidade em torno do namoro com o chef Edu Guedes, anunciado pouco tempo após o divórcio de Alexandre Correa e amplamente exposto na mídia. O fato teria causado um esfriamento na relação entre a apresentadora e a Record.

Há rumores de que seu contrato, que vence em 2025, pode não ser renovado. Fontes indicam que o empresário de Hickmann já teria iniciado conversas com outros canais, como Band, SBT e Rede TV!.

Castro também mencionou que a Record considerou a atitude de Hickmann como ingrata, dado o apoio recebido da emissora durante seu divórcio de Alexandre Correa, quando ela fez denúncias de violência doméstica e patrimonial. A direção da Record teria achado impróprio que a apresentadora assumisse um novo relacionamento tão rapidamente após o divórcio.