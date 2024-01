Justiça decreta sigilo nas investigações no caso de Ana Hickmann

Agora as investigações sobre as fraudes nas empresas de Ana Hickmann serão concluídas em segredo de Justiça. O advogado de Claudia Helena, “fiel escudeira” da apresentadora, Bruno Ferullo confirmou a informação em entrevista para a colunista Fábia Oliveira.

“A decisão da Magistrada que decretou o sigilo das investigações foi acertada, pois trata-se de um caso de grande repercussão midiática. Já foram juntados aos autos documentos que dizem respeito à intimidade das partes”, disse ele.

E completou: “Sendo assim, com a investigação em segredo de Justiça, a defesa, para demostrar a lisura e boa-fé da sua cliente em cooperar com as investigações, juntará de livre e espontânea vontade todo seu sigilo fiscal e bancário, comprovando deste modo que não houve qualquer desvio de valor”.

A trama das supostas fraudes nas empresas de Ana Hickmann ganhou novas atualizações. Ainda segundo a colunista, Ana acusou sua ex-assessora e “fiel escudeira”, Claudia Helena, de ajudar o ex-marido, Alexandre Corrêa, no suposto golpe.

Ana Hickmann teria declarado, no inquérito que apura suas denúncias, que começou a desconfiar da funcionária, a quem considerava amiga, quando ela parou de responder seus questionamentos sobre movimentações financeiras em suas empresas, consideradas “estranhas”.

Após as acusações, Cláudia Helena explicou a origem do dinheiro, por meio de nota assinada pelo seu representante legal, Bruno Ferullo. “As acusações formuladas por Ana Hickmann junto à Deic são ilegítimas e inverossímeis. Com relação ao valor de R$ 100 mil, depositado através de TED em sua conta bancária, trata-se de uma bonificação que foi paga em função do êxito de novos contratos celebrados, bem como a renovação de contratos pré-existentes durante o período de 2010 a 2015”, disse a nota.