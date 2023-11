Ana Hickmann recusou medida protetiva contra marido, diz colunista

Ana Hickmann, vítima de violência doméstica no último sábado, 11, denunciou o marido Alexandre Correa, após ser agredida por ele dentro da residência onde o casal morava, em Itu, no interior de São Paulo. No entanto, a apresentadora recusou medida protetiva contra o empresário. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

VEJA MAIS

De acordo com a colunista, diante das autoridades Ana “tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, no momento, optou por não requerê-las”.

Hickmann chegou a ser atendida no Hospital São Camilo após a agressão, foi diagnosticada por uma contusão no cotovelo esquerdo, orientada a usar tipoia e depois fez um raio-x.

No boletim de ocorrência, Ana contou que as agressões começaram em frente ao filho do casal, um menino de 10 anos. Correa teria começado uma discussão na presença do garoto, que ficou assustado, pedindo que parasse de brigar. A confusão prosseguiu, a criança saiu correndo no momento que Alexandre pressionou Ana contra a parede e começou agredi-lá.