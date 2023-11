Funcionários já teriam vistos outros sinais de agressão no corpo de Ana Hickmann, diz site

Funcionários da Record próximos a Ana Hickmann, vítima de violência doméstica cometida pelo próprio marido, o empresário Alexandre Correa, que tiveram contato com a apresentadora de TV um dia depois do ocorrido, no último sábado, 11, afirmaram que ela está com o braço imobilizado e tem chorado o tempo todo.

De forma anônima, estes profissionais informaram ao site Notícias da TV que Hickmann já apresentava hematomas no corpo antes de ser agredida fisicamente, dando indícios de que ela vivia em um relacionamento abusivo.

Segundo o boletim de ocorrência registrado sobre o caso na Delegacia Central de Itu, no interior paulista, onde Ana e Alexandre moravam, o suspeito teria fechado repentinamente uma porta de correr em cima do braço esquerdo da esposa, que tentava escapar de suas agressões. Antes, Correa teria pressionado Ana contra a parede e desferido cabeçadas na apresentadora.

Foi a própria Ana Hickmann que chamou a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, Alexandre não estava mais na residência. Ela foi sozinha ao Hospital São Camilo, onde recebeu assistência. A apresentadora não chegou a solicitar medida protetiva contra o marido.