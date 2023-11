Após denúncia de agressão, vídeo de ‘briga’ de Ana Hickmann com marido é resgatado na web

A apresentadora Ana Hickmann e o marido Alexandre Correa estão entre os assuntos mais comentados da internet, neste domingo, 12, após as suspeitas de violência doméstica cometido pelo empresário contra a apresentadora na casa do casal. Os internautas resgataram um vídeo de uma “briga” de Ana Hickmann e Alexandre, e o acusam de ser grosseiro com ela.

VEJA MAIS!

O vídeo da briga entre Alexandre Correa e Ana Hickmann foi resgatado hoje, 12, pelos internautas. Na cena o marido de Ana aparece falando em tom autoritário. A discussão acontece devido a uma obra no jardim da casa do casal.

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou oficialmente após as notícias de agressão que teriam sido feitas por seu marido. Ana confirmou que a Polícia Militar foi acionada. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, disse a nota.