Ana Hickmann apaga postagens com o marido, após notícias de possível agressão

A apresentadora Ana Hickmann apagou hoje, 12, algumas postagens com o marido Alexandre Correa, após circular a informação de ter sido agredida com cabeçadas e ter seu braço preso em uma porta de correr, na tarde de ontem, 11, em Itu, interior de São Paulo. Ana Hickmann confirmou que acionou a polícia militar, após desentendimento com o marido.

Ana Hickmann apagou ou arquivou a publicação mais recente de seu Instagram ao lado do seu marido, Alexandre Correa, após as notícias da possível agressão. Na publicação feita há cinco dias, Ana celebrava o aniversário de seu marido e se declarava. “Apesar da postagem recente apontar momentos de felicidades entre o casal, como escreveu Ana "Bom dia meu amor!!!! Hoje o mundo comemora o dia mais importante das nossas vidas: seu aniversário!!!!! Te amo muito! Você é o melhor pai do mundo!!!!! Feliz aniversário", dizia a postagem que não consta mais no feed de Ana Hickmann.

A última postagem do casal, que permanece entre as recentes, foi feita há 7 semanas, confira:

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou oficialmente após as notícias de agressão que teriam sido feitas por seu marido. Ana confirmou que a Polícia Militar foi acionada. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, disse a nota.