Ana Hickmann confirma que chamou a Polícia e se desentendeu com o marido Alexandre Correa

A apresentadora Ana Hickmann se posicionou por meio de sua assessoria de imprensa sobre as informações de que foi agredida pelo marido e empresário Alexandre Corrêa. Ana confirma que acionou a Polícia Militar (PM), mas não confirmou se foi agredida. A apresentadora está em sua casa, em Itu (SP), no entanto, não deu detalhes sobre o assunto.

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou oficialmente, após as notícias de agressão, que teriam sido feitas por seu marido Alexandre Correa. Ana confirmou que a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu até sua residência. Conforme a nota, a sua integridade física não foi fortemente atingida, contudo, Ana não deixa claro se, e, como ocorreram as agressões.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, disse a nota.

Sobre o boletim de ocorrência, feito por Ana contra o marido Alexandre por lesão corporal e violência doméstica, foi registrado na Delegacia central de Itu. Conforme o registro, acessado pelo G1, a Polícia Militar foi ao condomínio em que o casal mora por volta de 15h30. Durante o ocorrido, Ana, Alexandre e o filho do casal de 10 anos, além de funcionários, estavam na cozinha, quando o marido da apresentadora começou a discussão. A criança saiu do local e Alexandre teria agredido Ana com cabeçadas. Ao tentar ligar para a PM, Ana correu para o lado externo da casa para pegar o celular e Alexandre teria prendido seu braço em uma porta de correr.

A PM foi a casa de Ana Hickmann, mas Alexandre não estava na residência. Ela teria ido sozinha prestar ocorrência e buscar atendimento na Santa Casa, em Itu. Ao ser contatado pelo jornalista Leo Dias, o marido de Ana Hickmann negou as acusações de agressão.