Ana Hickmann é agredida pelo marido e polícia conduz o casal à delegacia, afirma jornalista

A apresentadora Ana Hickmann teria sido agredida pelo marido e empresário Alexandre Correa, dentro da casa da família, em Itu, no interior de São Paulo. O fato teria ocorrido por volta das 16h deste sábado (11). Machucada, Ana teria chamado a polícia e precisou passar por exame de corpo de delito. As informações foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias.



Cinco dias após o aniversário de Alexandre Correa e as declarações de amor postada por Ana Hickmann nas redes sociais, a notícia de que Alexandre teria agredido a esposa na residência do casal em Itu (SP) caiu como uma bomba. Segundo o jornalista Leo Dias Ana teria chamado a polícia e, devido à gravidade de suas lesões, o casal foi conduzido à delegacia.

A notícia se espalhou pela imprensa de Itu, a primeira a dar informações sobre o assunto, cidade onde eles moram, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade. Alexandre foi procurado por Leo Dias e o empresário negou que tivesse agredido a apresentadora.

A postagem mais recente, publicada por Ana Hickmann em seu Instagram, mostra uma relação harmoniosa e momentos de felicidades entre o casal. Nela, a apresentadora homenageia o marido por mais um ano de vida: "Bom dia meu amor!!!! Hoje o mundo comemora o dia mais importante das nossas vidas: seu aniversário!!!!! Te amo muito! Você é o melhor pai do mundo!!!!! Feliz aniversário", diz a mensagem. Porém, na mesma postagem alguns seguidores questionam o comportamento grosseiro de Alexandre.

Uma seguidora comentou: "Sempre grosso com ela... Tive a impressão que isso vem ocorrendo a (sic) muito tempo". "Prefiro acreditar q ele não te agrediu! Que tudo não passa de mídia. Porque se for verdade meu Deus… um filho lindo, tanta coisa vc passou e fez por ele", disse outro fã. "O poço de arrogância", assinalou um terceiro. "Deve ser devastador passar por uma situação dessas. Ana, que você tenha forças para se enxergar maior que isso, que você não tem culpa de nada", escreveu outro seguidor.

Na internet, outros usuários das redes sociais, também relembraram um vídeo em que Alexandre é grosseiro com Ana. O casal já estaria manifestando sinais da crise no relacionamento há tempos. Até o momento, Ana Hickmann não se pronunciou a respeito do caso, nem por meio de sua assessoria e nem nas redes sociais.