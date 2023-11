Internautas comentam em perfil de marido de Ana Hickmann, após suposta agressão: 'E aí, valentão'

Os internautas acessaram hoje, 12, o perfil de Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, para cobrar satisfações sobre a acusação de agressão que ele teria cometido contra a apresentadora. "E aí, valentão, cole aqui na comunidade para a gente convencer, ou tu só bate em mulher", disse um seguidor em uma postagem do marido de Ana Hickmann.

Após as notícias de uma possível agressão de Alexandre Correa contra a esposa e apresentadora de TV, Ana Hickmann, os seguidores foram ao seu perfil no Instagram tomar satisfação.

As primeiras publicações de Alexandre estão com os comentários desativados, mas a postagem compartilhada com o perfil de Ana Hickmann, que estão com os comentários visíveis, sofreu uma enxurrada de perguntas por parte dos seguidores."Quem nunca se enganou com a cara dele”, disse um.

“Ele tirou até os comentários, pra ninguém fazer comentários pra esse marido de Ana”, “Cadê a Ana pra explicar isso? Agr3ss0r não passarão! #cancela”, “O cara vive na sobra do sucesso da mulher, está certo que você vendeu seu som pra ajudar, só que ela não precisava dessa sua migalhas pra ter sucesso, ela já nasceu pra brilhar”, foram alguns dos comentários feitos.

