Alexandre Correa pede prisão de Ana Hickmann; entenda

A defesa do ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, abriu um pedido de prisão em flagrante da apresentadora. O advogado do empresário alega alienação parental, devido a Ana não ter cumprido a decisão da Justiça de que o filho de nove anos passasse alguns dias de férias com o pai.

No documento emitido pelo advogado de Alexandre, Enio Martins Murad, é lembrado que a justiça determinou que ““o filho permanecerá com o pai entre os dias 3 e 10, com retirada às 9:00 horas e devolução às 18:00 horas, competindo aos avós paternos buscarem e devolverem a criança no lar materno”. ainda de acordo com Enio, Ana “se recusou a entregar o filho do casal aos avós paternos e permitiu apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com amigos e que levaria o menor junto”, o que levou à acusação de alienação parental.

"Não resta outra saída para o requerente senão recorrer novamente ao Poder Judiciário para que a requerida cumpra com a lei e permita a convivência entre pai e filho”, completou a nota.

A assessoria de Ana Hickmann informou em nota ao Notícias da TV que houve mudança nas datas em que o garoto ficará com o genitor. "Foi acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, doutor Guilherme Valdetaro e doutora Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, a transferência do período de férias de (nome da criança) com o pai para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será cumprida, conforme alinhada entre ambas as partes".

De acordo com a juiza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, responsável pelo caso, "Nada denota que o contato com pai tem o condão de ensejar risco à integridade do menor e a necessidade de supervisão e acompanhamento por familiares ou pessoas de confiança da mãe".

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann?

Em 11 novembro de 2023, Ana Hickmann pediu o fim do casamento de 25 anos com o empresário e o denunciou por violência doméstica. De acordo com boletim de ocorrência registrado por Ana na data da agressão, ela estaria em casa com Alexandre, o filho de nove anos e mais duas pessoas. Ana foi repreendida após falar algo com o filho. Uma discussão começou e a criança teria saído correndo assustada.

“O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima”, de acordo com o Boletim. O Hospital São Camilo constatou uma lesão no braço da apresentadora e o imobilizou. Alexandre confessou a agressão, mas negou o trecho sobre a cabeçada. O caso está sob investigação da Vara da Família e Sucessões de Itu, interior de São Paulo.

A crise financeira do casal teria sido o motivo da discussão, pois os dois são sócios de algumas empresas. De acordo com o pedido de recuperação judicial feito pela sociedade, a dívida dos dois tem uma estimativa de R$ 40 milhões. A Polícia Civil de Itu mantém investigações sobre uma denúncia de Ana Hickmann de que o marido teria desviado cerca de R$ 25 milhões e falsificado sua assinatura em documentos.

Durante o período da crise, a apresentadora e o filho chegaram a ficar sem plano de saúde. Ana precisou ir até um pronto-socorro do SUS (Sistema Único de Saúde) para tratar das lesões do dia da briga.

