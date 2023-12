Justiça concede à ex de Ana Hickmann o direito de visitar o filho

Uma decisão judicial deu a Alexandre Correa o direito de visitar o filho que tem com a ex-esposa Ana Hickmann. A juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Família e Sucessões de Itu, definiu que os avós paternos busquem e levem a criança ao pai em determinados dias da semana. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

Devido à existência de uma medida protetiva contra Alexandre Correa em outro processo movido por Hickmann, que o impede de se aproximar da apresentadora, a Justiça concedeu o direito que os avós busquem o neto em determinados dias da semana.

A Justiça ainda marcou uma audiência de “oficina de pais” para janeiro de 2024, de forma virtual. O filho do casal deverá ficar com o pai durante alguns dias das férias de verão. Caso Alexandre queira viajar com o filho para outros municípios, deverá informar à ex-esposa com 48 horas de antecedência, informando local de destino, hospedagem e datas e saídas de retorno.