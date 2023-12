Ana Hickmann e Alexandre Correa tem três dias para pagar dívida de R$ 1,6 milhão ao banco

Ana Hickmann e o empresário Alexandre Correa estão sob os holofotes judiciais devido a débitos acumulados junto ao banco Bradesco, conforme noticiou o Estadão. Segundo a decisão da 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, em São Paulo (SP), foi estabelecido um prazo de três dias para que ambos quitem uma dívida totalizando R$ 1,68 milhão.

Segundo a instituição bancária, o ex-casal solicitou empréstimos este ano que totalizam aproximadamente R$ 28 milhões, e não chegaram a quitar as parcelas da dívida. Um dos empréstimos em questão, solicitado em maio deste ano, totalizava R$ 1,4 milhão, dividido em 60 parcelas fixas.

Bradesco informou que apenas a primeira parcela, referente a julho, foi efetivamente paga. O montante total emprestado pelo casal foi proveniente de diversos pequenos empréstimos solicitados ao longo de diferentes períodos no ano de 2023.

Além da cobrança, o Bradesco requereu uma ação de penhora cautelar de bens com base na declaração financeira de Ana Hickmann. No entanto, o juiz responsável indeferiu a solicitação, argumentando não haver indícios de ostentação de bens e dinheiro por parte do casal. A penhora cautelar, que poderia servir como garantia de pagamento da dívida, foi negada nesse contexto.