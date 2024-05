Luciano Huck reservou restaurante para after de show da Madonna, afirma site

O mega show de Madonna, em Copacabana, no Rio de Janeiro, também terá uma super festa após a performance. Os funcionários do hotel já começaram a organização da festa pós-show, que receberá cerca de 150 pessoas e acontecerá em um restaurante de luxo do hotel. O restaurante foi reservado pelo apresentador Luciano Huck para a festa. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a programação será exclusiva e contará com poucos convidados, incluindo as cantoras Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar. O evento ainda contará com música dos DJs Diplo e Thiago Mansur.

Informações do site O Tempo, o apresentador do "Domingão", também se encontrou com Madonna na última terça-feira, 30 de abril, no hotel onde a cantora está hospedada na zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana Palace.

O encontro aconteceu por intermédio do empresário da rainha do pop, Guy Oseary, que é amigo de longa data do apresentador brasileiro. Logo após conversar com Oseary, Luciano encontrou a diva pop.