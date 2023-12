Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de desviar R$ 25 milhões

A apresentadora Ana Hickmann realizou uma denúncia contra o esposo, Alexandre Correa, alegando desvio de R$ 25 milhões das contas da empresa compartilhada pelo casal, além de falsificação da assinatura em cheques e contratos de empréstimos. Segundo informações do Notícias da TV, tais atividades ilícitas teriam começado em 2018. O inquérito policial foi instaurado em 29 de novembro, seguindo uma solicitação da promotora de Justiça Mariane Monteiro Schmid.

Segundo o boletim de ocorrência, que também inclui uma denúncia de agressão contra a apresentadora, ocorrida em 11 de novembro na presença do filho. Hickmann relatou que a violência doméstica teria sido motivada pela tentativa de obstruir a denúncia dos alegados desvios e fraudes. Documentos do caso mencionam suspeitas de "lavagem de dinheiro" e "associação criminosa" envolvendo duas funcionárias da empresa da apresentadora.

No documento é descrito que as dívidas acumuladas ultrapassavam R$ 34 milhões, resultantes de "empréstimos pessoais e empresariais, contratações de capital de giro e cheque especial", realizadas sem o conhecimento ou consentimento da denunciante.

O que diz a defesa?

A defesa de Alexandre Correa negou as acusações, argumentando que Ana Hickmann estava ciente dos contratos e empréstimos assinados. O advogado Enio Martins Murad afirmou que as transações estavam devidamente registradas na contabilidade das empresas. Além disso, alegou a inexistência de crimes patrimoniais entre cônjuges, solicitando o arquivamento das investigações com base no artigo 181 do Código Penal Brasileiro.

A equipe de defesa também assegurou que os recursos foram depositados nas contas-correntes da empresa e dos sócios, com os valores devidamente contabilizados no Imposto de Renda, estando os documentos à disposição das autoridades.