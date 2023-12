Perito diz que assinatura de Ana Hickmann foi falsificada

A apresentadora Ana Hickmann revelou no último domingo (26), em entrevista à TV Record, que as assinaturas em contratos foram adulteradas. O perito grafotécnico Gleibe Pretti confirmou nesta sexta-feira (01), em programa do SBT, que a escrita da apresentadora não é a mesma nos documentos.

Para chegar à conclusão, o perito recebeu uma assinatura antiga de Ana e comparou com a assinatura de um contrato recente. O especialista confirmou durante a análise que a escrita da apresentadora não se mantém a mesma.

VEJA MAIS

“Nós podemos chegar a uma conclusão prévia que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa, a assinatura do crédito bancário e assinatura da procuração. Pelos elementos que nos foram apresentados, há uma grande diferença entre as assinaturas apresentadas”, declarou.

Alexandre Correa, acusado de violência doméstica por Ana Hickmann, pode ser acusado de falsidade ideológica, caso haja comprovação do envolvimento.

Em novembro, a apresentadora acusou o marido de agressão. Alexandre confirma que o casal discutiu, mas nega ter agredido Ana. Medida protetiva foi solicitada pela apresentadora, que também entrou com pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha. O pedido foi negado e o caso tramita na Vara da Família.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)