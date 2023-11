Alexandre Correa ameaça Ana Hickmann com provas comprometedoras, diz colunista

A apresentadora Ana Hickmann está recebendo ameaças do marido após ter exposto na web que foi agredida pelo empresário. Segundo informações divulgadas pelo colunista Matheus Baldi, Alexandre Correa disse para amigos próximos que possui provas comprometedoras, capazes de "acabar com a imagem pública" dela.

Fãs e seguidores da modelo notaram que, desde que a polícia tomou conhecimento do caso, ela mantém uma postura discreta em seus pusicionamentos nas redes sociais, Ana Hickmann denunciou o empresário, com quem está casada há 25 anos, por violência doméstica e lesão corporal no dia 11 deste mês e ainda não falou abertamente sobre o acontecido.

Até o momento, Alexandre segue sem expor qualquer prova ou informação polêmica sobre a companheira. Após a esposa ter tornado o caso público, ele deu uma entrevista e disse que está "dilacerado" e arrependido pelo crime que cometeu. No programa, ele também criticou a cobertura da imprensa no caso, que ocorreu em Itu (SP).

“É muita maldade junta, muita vontade de destruir o próximo, mas a gente fica impotente, porque somos uma formiga perto da imprensa, não é? Ainda mais eu. Se fosse a Ana, tudo bem”, falou.

Na última postagem, ontem (21), Ana contou aos fãs que estava sem dormir há dias, recebendo ajuda do filho Alexandre, de nove anos, diante de tanta coisa que está acontecendo. "Hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, com um bom dia assim. Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia, então, isso significa que hoje será, sim, um grande dia", declarou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura, Abílio Dantas)