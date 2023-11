Caso Ana Hickmann: veja o hematoma no braço da apresentadora após agressão do marido

Nesta quinta-feira (14), um hematoma no braço da apresentadora Ana Hickmann ficou visível durante a apresentação do programa Hoje em Dia, da Record TV. Ana apareceu na atração matinal com um vestido, onde foi possível observar uma mancha roxa na altura do cotovelo.

Nas imagens, que logo viralizaram nas redes sociais, a artista aparece mostrando manobras radicais de uma equipe de motociclistas e ao mover os braços, acaba deixando a marca roxa aparente.

Na noite desta quinta, a apresentadora postou um vídeo agradecendo os fãs pelo apoio e mensagens de carinho que recebeu. Ana afirmou que não está pronta para falar sobre o episódio de agressão, pois ainda tá emocionalmente muito machucada, mas prometeu que o fará em breve. "Fiquem comigo, eu preciso de vocês”, finalizou. Veja:

Desde o episódio de agressão física sofrida pelo marido Alexandre Correa, a apresentadora só havia aparecido frente às câmeras com roupas de mangas mais longas.

Ainda na manhã de hoje, Ana compartilhou uma foto nas redes sociais enquanto se preparava para apresentar o programa. Na publicação, a ela aparece no camarim se maquiando. Na legenda da foto, a apresentadora escreveu: “Cada dia mais forte”.