Caso Ana Hickmann: promotoria investiga violência contra filho da apresentadora e Alexandre Correa

A promotora de justiça Valeria Scarance informou durante uma entrevista que irá investigar não só a violência contra a apresentadora Ana Hickmann, mas também contra o filho Alexandre, de 9 anos. A apresentadora registrou um boletim de ocorrência no último sábado, 11, contra o marido e empresário Alexandre Correa, por violência, cometida dentro da residência do casal, em Itu, interior de São Paulo.

A promotoria fará um inquérito polícia para investigar e posteriormente a sua conclusão, o Ministério Público faz ou não a denúncia, disse a promotora. "Violência contra a mulher na presença dos filhos é violência contra filhos e filhas. Não é uma opinião, é lei. A lei diz que praticar um ato contra uma pessoa da família, tornando aquele filho ou filha testemunha, é violência psicológica contra criança. Também podemos falar em crime contra o filho do casal, que é um crime de expor essa criança a um constrangimento, pelo fato de presenciar a mãe sendo agredida ou humilhada. Tem previsão legal também no Estatuto da Criança e do Adolescente", declarou ao UOL.

"O que acontecerá agora é inquérito policial, apuração do fato e, concluído esse inquérito, o Ministério Público oferece, ou não, a denúncia", explicou.