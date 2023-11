Marido de Ana Hickmann admite discussão, mas nega agressão

Após Ana Hickmann ter confirmado à polícia que, de fato, foi vítima de uma agressão do marido, Alexandre Correa, o empresário, que até então vinha negando o episódio, voltou a se pronunciar nas redes sociais na tarde deste domingo (12). Mas, desta vez, ele disse que houve um desentendimento com a esposa na tarde de sábado (11), mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora.

VEJA MAIS

Alexandre negou que tenha agredido a mãe de seu filho. "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", começou explicando o empresário.

Boletim de ocorrência

No boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann contra o marido, consta que a Polícia Militar foi chamada para ir até o condomínio da apresentadora, onde conversou com ela. Em seu relato aos policiais, a apresentadora disse que, por volta das 15h30, estava na cozinha da sua casa, junto a Alexandre, um dos filhos do casal e também na presença de funcionários, quando ambos começaram a discutir. A situação teria assustado o menino de 10 anos, que logo saiu do ambiente.

A apresentadora detalhou o momento da discussão e citou que, após o bate-boca, Alexandre Correa a pressionou contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. Ana narra que, neste momento, ela conseguiu se afastar do empresário e correu para tentar pegar seu celular e buscar socorro com a polícia. O aparelho estava em uma área externa da casa. E foi nessa movimentação que ela disse que o marido fechou repentinamente uma porta de correr, pressionando seu braço esquerdo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, na chegada da Polícia Militar à residência do casal, Alexandre Correa já não estava mais no local. A apresentadora, segundo o G1, foi sozinha até um hospital em Itu, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia, mas optou por não solicitar medida protetiva contra o marido Alexandre Correa.

Após a repercussão do caso, Ana Hickmann começou a apagar as fotos que tinha com Alexandre Correa no Instagram.

Com informações do G1