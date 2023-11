‘Estou dilacerado’ diz Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann em entrevista

O empresário Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, declarou que está "dilacerado" com o que ocorreu no último sábado, dia 11, quando agrediu a apresentadora durante uma discussão na residência do casal, no interior de São Paulo.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Correa deu as primeiras declarações em frente à entrada de uma academia na capital paulista. Quando foi perguntado se estava arrependido do ato, o marido de Ana Hickmann disse que sim. “Lógico. Pelo amor de Deus. Estou dilacerado”, afirmou.

A apresentadora prestou queixa e um boletim de ocorrência contra o marido na Delegacia Geral de Itu, por violência doméstica e lesão corporal.

VEJA MAIS

Ao ser indagado se tinha medo de sair na rua, o empresário disse que "não tem mais medo de nada na vida". “Medo? Quando você tem um câncer, e quase morre, você perde o sentimento do medo. Medo eu não tenho de nada da vida, nem da morte. O que eu tenho é tristeza das abordagens que a gente sofre”, declarou. O empresário teve um câncer no pescoço em 2020.

Alexandre Correa ainda criticou a cobertura que a imprensa tem feito sobre o caso. “É muita maldade junta, muita vontade de destruir o próximo. Mas a gente fica impotente porque somos uma formiga perto da imprensa, né? Ainda mais eu...Se fosse a Ana, tudo bem”, respondeu.

Ele também comentou sobre o possível acúmulo de dívidas ao longo dos anos. Alexandre e Ana são sócios de uma empresa que licenciou vários produtos e gerencia a carreira da apresentadora. Correa disse que tudo é fantasioso.