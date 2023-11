Caso Ana Hickmann: Britto Jr. dispara sobre Alexandre Correa que ‘parecia um cão de guarda’

O jornalista Britto Jr gravou um vídeo em seu canal no YouTube e compartilhou no Instagram sobre o caso da possível agressão de Alexandre Correa, marido e empresário de Ana Hickmann, contra a apresentadora. No vídeo ele fala da convivência que teve com ambos e sobre sua percepção a respeito de “Ale”, que teria se transformado em um sub-personagem polêmico.

Ana Hickmann continua entre os assuntos mais comentados da web e, seu ex-colega de apresentação Britto Jr., com quem dividiu anos o mesmo programa na Record, gravou um vídeo para o seu canal no YouTube. Britto diz que Alexandre. "Se isso for confirmado, é uma decepção muito grande. Ana e Ale estão juntos há décadas, desde os tempos que desfilavam como modelo. Sempre fui muito bem tratado por ambos”, iniciou.

Mas, depois, Britto seguiu analisando o perfil do marido de Ana Hickmann. “A imagem que Alexandre Correa me passava a imagem de cão de guarda de Ana Hickmann. Ele conversava com a coordenação da Record o que ela tinha que melhorar, peitava os fofoqueiros... Ele disse para todos que quisessem ouvir que Ana era seu produto, que ela tinha que se cuidar, manter seu peso, porque ela era sua mina de ouro. [...] Mas o tempo foi passando, eu já não estou lá e não sei o que se passa com eles", finalizou Britto.