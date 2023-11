Caso Ana Hickmann: medida protetiva será emitida mesmo contra a vontade da apresentadora

A apresentadora Ana Hickmann receberá medida protetiva, após o caso de agressão ocasionada pelo marido Alexandre Correa, mesmo contra a sua vontade. Após o registro do Boletim de Ocorrência e a recusa de Ana em utilizar a Lei Maria da Penha, a legislação compreende que qualquer mulher que sofra agressões, recebe a medida, diz jornalista Leo Dias.

Após as notícias que a apresentadora Ana Hickmann teria sido agredida pelo marido Alexandre Correa na tarde do último sábado, 11, e quem um Boletim de Ocorrências foi feito, o novo “capítulo” traz Ana na posição de quem não quer usar um direito concedido às mulheres vítimas de violência doméstica, sendo a medida protetiva contra o companheiro, um direito por meio da Lei Maria da Penha.

O jornalista Leo Dias divulgou as informações da violência e da recusa de Ana em aceitar a medida protetiva contra o marido, no entanto, conforme a legislação compreende, qualquer mulher que sofra agressões, recebe a medida, diz jornalista Leo Dias.

O marido de Ana Hickmann se pronunciou por meio do Instagram admitindo o desentendimento, mas negou as agressões. Ele também pediu desculpas à família, mas em nenhum momento se referiu a Ana Hickmann, a pessoa agredida em questão e disse que trata as sete mulheres com quem trabalha com cordialidade e respeito.