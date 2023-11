Empresa de Ana Hickmann e do marido Alexandre Correa tem dívida milionária com banco

Ana Hickmann e o marido Alexandre Correa estão enfrentando na justiça a cobrança de uma dívida milionária em uma de suas empresas, a Hickmann Serviços Ltda. De acordo com informações divulgadas pelo portal UOL, a empresa da apresentadora está sendo cobrada na justiça de São Paulo processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.

No último sábado (11), Ana Hickmann fez um boletim de ocorrência de uma suposta agressão do marido Alexandre Correa que teria ocorrido na casa da família em Itú, São Paulo.

O processo cobra mais de R$ 2,4 milhões em decorrência de um empréstimo feito por Alexandre no Banco do Brasil com Ana Hickmann como fiadora. Na Justiça, a instituição financeira pede o pagamento de pelo menos R$ 1,2 milhão.

Entre acordos e solicitações, a empresa responde a pelo menos cinco ações de execução. A ação envolvendo a instituição bancária foi distribuída em 18 de julho deste ano. A empresa de Ana Hickmann ainda será notificada sobre a ação e pode solicitar um acordo.

O Splash divulgou em 23 de outubro que a empresa de Ana Hickmann precisará arcar com um empréstimo milionário (R$ 2,1 milhões) cedido por uma cooperativa de crédito. A dívida chegou a R$ 2,4 milhões ao envolver juros e outros custos processuais.

A cobrança e a citação do casal responsável pela Hickmann Serviços Ltda foram autorizadas pela juíza Ana Claudia de Moura Oliveira Querido. A Justiça não encontrou a apresentadora e o marido para citá-los no processo.

A assessoria de imprensa da empresa do casal nega que o empreendimento tenha recebido qualquer notificação judicial sobre a dívida. "A Hickmann Serviços, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que não foi notificada formalmente dos termos desta ação", disse a empresa em comunicado na época.

A Hickmann Serviços Ltda mantinha mais de R$ 1,5 milhão em dívidas semelhantes, envolvendo outra instituição bancária e duas cooperativas de crédito, mas realizou acordos na Justiça ao longo deste ano.