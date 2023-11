Ana Hickmann teria dito a colegas que pedirá divórcio, diz jornal

A apresentadora Ana Hickmann estaria dando entrada nos papéis do divórcio de Alexandre Correa, segundo colegas da Record. Ela denunciou o companheiro por violência doméstica após uma briga do casal em Itu, São Paulo, no último sábado, 11. Na última segunda-feira, 13, a apresentadora chegou na emissora já sem aliança e apresentou o programa "Hoje em Dia". Ela chegou a se pronunciar ao fim da atração e agradeceu as mensagens de apoio.

VEJA MAIS

De acordo com a Folha de S. Paulo, aos amigos de emissora, ela disse que fará o divórcio de maneira mais discreta por conta do filho do casal, de apenas 10 anos. O menino estaria abalado, pois presenciou parte da briga dos pais. A assessoria de Ana Hickmann foi procurada pela Folha, mas resolveu não se pronunciar sobre os trâmites do divórcio.