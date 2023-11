Marido de Ana Hickmann confessa que mentiu e confirma relato de apresentadora no B.O

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, confessou que mentiu ao negar a briga com a mulher no último sábado (11), e confirmou o teor do boletim de ocorrência registrado pela apresentadora. No documento, Hickmann afirma que teve um desentendimento com o esposo e que Correa, que foi testemunhado por funcionários e pelo filho de 10 anos do caso. Durante a discussão, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e a ameaçado com cabeçadas. O empresário chamou a discussão como uma “desinteligência entre casais”.

Alexandre chegou a ser procurado pelo portal Leo Dias para confirmar a briga com Ana Hickmann, mas segundo ele, preferiu negar por pânico diante da exposição que o escândalo causaria e a possibilidade de prisão.

“Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu. Que coisa?' Desculpa o vocabulário: 'que cagad* que aconteceu. Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá. Mas já foi”, afirmou com exclusividade a Splash.

De acordo com Correa, ele e Ana Hickmann nunca tiveram brigas parecidas com a que ocorreu no final de semana. Alexandre negou histórico de agressão contra a apresentadora e afirmou que Hickmann será a responsável por decidir o futuro da vida conjugal. “Não. Quem decide é a Ana. Eu não decido nada”, concluiu ao site.