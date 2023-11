Após queixa de agressão, Ana Hickmann surge na web com foto ao lado do filho: 'Minha força'

Ana Hickmann postou a primeira foto hoje, 13, em seu Instagram oficial, após o registro de boletim de ocorrência contra o marido Alexandre Correa, neste sábado, 11, na cidade de Itu, interior de São Paulo.

Na foto publicada em sua rede social, Ana está com o filho Alexandre, de 10 anos, e diz na legenda que além de ele ser a sua força, hoje é um novo dia. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", disse na postagem.

Ana Hickmann apagou ou arquivou as publicações que tinha com o marido Alexandre, após as notícias de agressão.

Confira a publicação na íntegra:

