Após agressão, Ana Hickmann revela que está há dias sem dormir

A apresentadora Ana Hickmann, 42 anos, compartilhou em seu story do Instagram na manhã de hoje, 21, um vídeo abraçando seu filho e explicando que agora é “vida nova”. Ana também revelou que está passando por problemas com o sono, e não conseguia dormir há dias, desde que foi agredida pela marido Alexandre Correa,

Ana Hickmann comemorou a felicidade do filho e disse que há tempos não o via assim. "Hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, com um bom dia assim. Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia, então, isso significa que hoje será, sim, um grande dia"

Após a agressão que sofreu do marido Alexandre Correa, a apresentadora diz que está com dificuldades de dormir. "A suplementação tem me ajudado muito a manter a qualidade de vida, afinal de contas, tem sido tanto estresse, dias sem dormir, tanta coisa acontecendo, uma avalanche. Então, a coisa que eu mais preciso é saúde. Saúde para cuidar do meu menino e dar continuidade na minha nova vida”, disse.