Ana Hickmann se pronuncia nas redes sociais sobre processo de divórcio

Nesta quarta-feira, Ana Hickmann decidiu publicar um vídeo em seu perfil do Instagram, em que acumula mais de 17 milhões de seguidores, um pronunciamento sobre o processo de separação de Alexandre Correa, após denúncia de agressão.

A apresentadora comentou sobre o pedido do fim do casamento ter sido negado pela Lei Maria da Penha e ressalta: "Meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer, serão colocadas aqui pra todo mundo". Anteriormente, nesta manhã, ela já havia feito um post no qual agradeceu o apoio dos fãs e mandou indireta ao ex-marido.